Zonguldak'ta motosikletteki gençler, kaza sonrası metrelerce savruldu
- İHA
- 22.11.2021 - 01:59
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde korkunç bir kaza gerçekleşti.
Perşembe beldesi kavşağında E.D. idaresindeki 54 AFC 104 plakalı otomobil Bartın'a seyir halindeyken kavşakta motosikletle çarpıştı.
MOTOSİKLETTEN FIRLAYARAK UÇTULAR
Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Erdinç Ünal (15) ve Emre Bayraklı (23) isimli gençler motosikletten fırlayarak metrelerce öteye savruldu.
Olayın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü acil sağlık ekiplerine haber verdi. Ailesiyle birlikte Bartın'daki evine gittiğini anlatan sürücü E.D. kaldırım kenarına fırlayan gençlerin yanından bir an olsun ayrılmadı.
KAZA İLE İLGİLİ TUTANAK TUTULDU
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı gençler ambulanslarlar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili tutanak tutarken kazaya karışan araçları karayolundan kaldırmak için çalışma başlatıldı.