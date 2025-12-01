Zonguldak'ta muhtar 30 metre yükseklikten düşerek yaralandı

- Zonguldak Karadeniz Ereğli'de, Pınarcık köyü muhtarı Hasan Korkmaz 30 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
- Jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri muhtarı bulunduğu yerden çıkardı.
- Korkmaz, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde şelaleleri gezmeye giden Pınarcık köyü muhtarı Hasan Korkmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düştü.
MUHTAR HASTANEYE KALDIRILDI, TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren çalışması neticesinde bulunduğu yerden çıkarılan Korkmaz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Korkmaz'ın vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.