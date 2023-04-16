Zonguldak'ta mutfakta unutulan tencere patladı
İHA

Zonguldak’ta bir apartmanın dördüncü katında yaşanılan olayda faciadan dönüldü..

Meşrutiyet Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, bir apartmanın dördüncü katında oturan Selahattin T.’ye ait evde mutfakta tencere patladı.

Mutfakta yangın çıktı

Patlamanın etkisiyle alevler mutfakta meydana getirdi. Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Akmercan ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Can kaybı yaşanmadı

Öte yandan Akmercan’a bağlı ekipler ise tedbir amaçlı eve giden gazı kesti. Şans eseri yangında can kaybı olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.