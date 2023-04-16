Zonguldak'ta mutfakta unutulan tencere patladı

İHA
Zonguldak’ta bir apartmanın dördüncü katında yaşanılan olayda faciadan dönüldü..
Meşrutiyet Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, bir apartmanın dördüncü katında oturan Selahattin T.’ye ait evde mutfakta tencere patladı.
Mutfakta yangın çıktı
Patlamanın etkisiyle alevler mutfakta yangın meydana getirdi. Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Akmercan ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Can kaybı yaşanmadı
Öte yandan Akmercan’a bağlı ekipler ise tedbir amaçlı eve giden gazı kesti. Şans eseri yangında can kaybı olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.