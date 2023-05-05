Zonguldak'ta odun yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı Zonguldak'ta seyir halindeki odun yüklü tır yola devrildi. Kazada tırın çarptığı bir aracın sürücüsü ise yaralandı.

İHA

Zonguldak'ta akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkisinde yaşandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 67 AAT 849 plakalı odun yüklü tır, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak, 67 ABR 197 plakalı otomobile çarptı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Ardından refüje çıkan tır, karşı yönden gelen 67 ACV 851 plakalı araca da çarparak devrildi. Kazada tırın çarptığı aracın sürücüsü yaralanırken, olay yerine ulaşan sağlık personeli yaralıyı ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı

Trafik bir müddet kontrollü olarak sağlanırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.