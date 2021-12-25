Zonguldak'ta okey masasında kavga: Başına ıstakayla vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sosyal tesiste okey oynamak için hazırlık yapan kişiler arasında çıkan tartışmada, ıstaka ile başına vurulan H.D. yaralandı.

Öğle saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçe merkezinde sosyal tesis olarak hizmet verilen Yaşlılar-Gençler Evi'nde meydana gelen olayda, arkadaşları ile okey oynamak için sosyal tesise gelen İ.U., masada oturan H.D.'den kalkmasını istedi.

KAVGA SIRASINDA BAŞINA ISTAKAYLA VURDU

H.D.'nin kalkmaması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada İ.U., masadaki ıstaka ile H.D.'nin başına vurdu. Çevredekilerin araya girmesi ile sona eren olayda, başından yaralanan H.D. için sağlık ekibi geldi.

YARALANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi yapılan H.D., ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.U. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

























