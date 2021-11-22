Zonguldak'ta önündeki kamyonete çarptı: 1 yaralı
Değirmenağzı tünelleri yerinde seyir halindeki aracın, önündeki kamyonete çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Gerçekleşen kaza sonrasında yaralı otomobil sürücüsü hastaneye götürüldü.
- İHA
- 22.11.2021 - 02:27
Zonguldak Değirmenağzı tünelleri mevkisinde istenmeyen anlar yaşandı.
Kozlu istikametine seyir halindeki otomobil önünde seyreden sebze yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil adeta hurdaya döndü.
YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine giden Kozlu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kazaya karışan araçlara müdahalede bulundu.
Yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden taşındı.