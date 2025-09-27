Zonguldak'ta otomobil hurda yığınına döndü: 2 ölü

Zonguldak'ta Kdz. Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan 46 BA 791 plakalı Opel marka otomobil, sürücü Efe Kaan Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ KAZADA CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye katlanırken, sürücü Güney ile yanındaki Furkan Sönmez olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güney ve Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.