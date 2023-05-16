Zonguldak‘ta otomobil motorlu kuryeye çarptı: 1 yaralı

İHA
Zonguldak'ın Ereğli sahil yolu mevkisinde, sahil yolunda sol şeritte hareket halinde olan C.A. hakimiyetindeki 67 ACF 257 plakalı otomobil sürücüsü aynı istikametten sağ şerite gelen A.B.K.’nin kullandığı 34 GCS 468 plakalı motosikleti fark etmedi.
Kurye yaralandı
Sağ şeride geçiş yapan otomobil sürücüsü C.A., dikkatsizliği nedeniyle motorlu kuryeye çarptı. Meydana gelen kazada kurye A.B.K. yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Olayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Yerde yaralı halde yatan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.