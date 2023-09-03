Zonguldak'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

İHA
Zonguldak'ta Ereğli-Devrek yolu üzerinde bulunan Kdz. Ereğli İmam Hatip Lisesi mevkiinde, Ahmet Erdal S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.
Sürücü ve yaya yaralandı
Kazada sürücü ile otomobilin çarptığı yaya Miraç Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, ilçede bulunan hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.