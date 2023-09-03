İHA

Zonguldak'ta Ereğli-Devrek yolu üzerinde bulunan Kdz. Ereğli İmam Hatip Lisesi mevkiinde, Ahmet Erdal S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti.

Sürücü ve yaya yaralandı

Kazada sürücü ile otomobilin çarptığı yaya Miraç Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

Hastaneye kaldırıldılar

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, ilçede bulunan hastanelere kaldırdı.

nedeniyle trafiğe kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.