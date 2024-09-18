Zonguldak'ta otomobille çarpışan bisikletli çocuk yaralandı

DHA
Akşam saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Şehit Rıdvan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla bisiklet süren E.E. (15), ara sokaktan ana yola çıktığı sırada karşı yönden gelen Duygu E. (37) yönetimindeki 67 AAD 970 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan E.E., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
KIRILAN DİŞİ OTOMOBİLİN ÜZERİNDE KALDI
Öte yandan, E.E.'nin kırılan dişi ise otomobilin üzerinde kaldı.
SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI
Otomobil sürücüsü Duygu E. dişi otomobilin üzerinden alıp atarken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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