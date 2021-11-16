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Zonguldak'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Zonguldak'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Çaycuma ilçesinde gerçekleşen kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırılırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.