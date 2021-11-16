Zonguldak'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Çaycuma ilçesinde gerçekleşen kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırılırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
- İHA
- 16.11.2021 - 06:00
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Perşembe beldesinde yaşandı. 74 AS 315 plakalı araç ile 74 DF 583 araç kafa kafaya çarpıştı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI
Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Ekipler olayla ilgili de soruşturma başlattı.