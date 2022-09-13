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    Zonguldak'ta palamutta bolluk yaşanıyor: Fiyatlar düşüş gösterdi

    Zonguldak'ta bol miktarda avlanan palamut fiyatları düşürdü. Vatandaşlar tezgahların başında kuyruklar oluşturdu.
    • 13.09.2022 - 23:29
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    Zonguldak'ta palamutta bolluk yaşanıyor: Fiyatlar düşüş gösterdi

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde büyüklüğüne göre 75-90 lira arasında değişen palamudun fiyatının 40 liraya kadar gerilemesi tüketicinin yüzünü güldürdü.

    Vatandaşlar tezgahlarda kuyruk oluşturdu

    Buz kalıpları içerisinde köpük kasalarla tezgahlara getirilen palamuda rağbet gösteren vatandaşlar, balık almak için tezgahların önünde kuyruk oluşturdu. Özellikle seyyar satıcıların önünde balık almak isteyenler uzun süre sırada bekledi.

    "Millet bol bol yesin"

    AA'nın haberine göre, alışveriş yapan Zeki Yıldırım, AA muhabirine, fiyatların daha da düşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Balıklar büyük ve 40 lira. Millet bol bol yesin." dedi.

    "Daha da ucuzlayacak"

    Mustafa Atmış da "Bu sene balık sezonu. Önümüzdeki günlerde daha da ucuzlayacak. Herkes balığa doyacak." ifadesini kullandı.

    Zonguldak ta palamutta bolluk yaşanıyor: Fiyatlar düşüş gösterdi #1


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