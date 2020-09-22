Daha önce ehliyeti alınan bir sürücü, trafik kontrol noktasına metreler kala araçtan inerek direksiyonu arkadaşına bıraktı. Polisin dikkatinden kaçmayan olay sonucu iki kişiye işlem yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüler ve araçlar üzerinde genel denetim gerçekleştirdi.

Kontrol noktası öncesinde kamerayla takibe alınan sürücüler, uygulama noktasına metreler kala durarak eksikliklerini tamamlamaya çalıştı.

Ancak polisin dikkati, ehliyetsiz olduğu halde araç kullanan sürücüyü ortaya çıkarttı.

Daha önce ehliyetinin alındığı öğrenilen bir genç, ehliyetsiz şekilde araç kullanırken polis noktasını fark etti.

Zonguldak'ta polisi görünce kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü VİDEO





DİREKSİYONA ARKADAŞI GEÇTİ

Aracı yol kenarına park eden genç, olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştı. Diğer arkadaşı ise bu kez direksiyona geçti.

Durumu fark eden polis ekipleri, her iki genci de durdurarak polis noktasına getirdi.

İKİSİNE DE CEZA KESİLDİ

Ehliyeti olmadığı için araçtan indiğini söyleyen genç ile şoför koltuğuna geçen gence idari para cezası uygulandı.

Her iki genç de yaklaşık 5 bin liralık idari para cezasını görünce "Yaptık bir hata, pişmanız." demekle yetindi.