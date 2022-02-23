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    Zonguldak'ta ruhsatsız madende 11 kaçak göçmen yakalandı

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 23:13
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    Zonguldak'ta ruhsatsız madende 11 kaçak göçmen yakalandı

    Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesindeki kaçak maden ocaklarına operasyon düzenlendi.

    RUHSATSIZ MADENDE ÇALIŞAN 11 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI

    Ruhsatsız bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

    Atatürk Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 kaçak göçmen, ardından işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Zonguldak ta ruhsatsız madende 11 kaçak göçmen yakalandı #1

    Zonguldak ta ruhsatsız madende 11 kaçak göçmen yakalandı #2

    Zonguldak ta ruhsatsız madende 11 kaçak göçmen yakalandı #3

    Zonguldak ta ruhsatsız madende 11 kaçak göçmen yakalandı #4


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