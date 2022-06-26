Zonguldak'ta sağanak: Çaydamar Deresi taştı
Çaydamar Mahallesi'ndeki heyelanda dereye devrilen bazı araçların kurtarılması için çalışma başlatılırken, bazı iş yerlerini su bastı.
- 26.06.2022 - 16:31
- Güncelleme : 26.06.2022 - 16:41
Zonguldak kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı.
İstinat duvarı yıkıldı
Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.
Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.
İş yerlerini su bastı, bazıları tahliye edildi
Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.
Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.
Zonguldak'ta sağanak: Çaydamar Deresi taştı ViDEO
Ekipler çalışmaya başladı
AA’nın haberine göre ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.