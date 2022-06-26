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Zonguldak'ta sağanak: Çaydamar Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak: Çaydamar Deresi taştı

Çaydamar Mahallesi'ndeki heyelanda dereye devrilen bazı araçların kurtarılması için çalışma başlatılırken, bazı iş yerlerini su bastı.