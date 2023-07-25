Zonguldak'ta sağlık çalışanına darp kameraya yansıdı Zonguldak'ta özel bir hastanenin önünde sağlık çalışanının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir hastanenin önünde darp olayı yaşandı.

Sağlık çalışanıyla tartıştı

S.A., tedavi için oğlunu hastanenin acil servisine getirdi. Yapılan müdahale sırasında S.A. ile sağlık çalışanı C.T. arasında tartışma yaşandı.

Yumruk attı

Hastane içerisinde başlayan tartışma, hastane önünde devam etti. S.A., büyüyen tartışmada sağlık çalışanını yumrukla dabertti.

Bu sırada hastane bahçesindeki güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Olay kameraya yansıdı

Sağlık çalışanının şikayeti üzerine S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.