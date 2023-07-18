Zonguldak’ta sala okuyan imamlara hakaret eden şahıs hakkında suç duyurusu

İHA

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde Zonguldak’ta da anma programları düzenlendi.

Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda sala okunurken, kentteki imamlar büyük hakarete uğradı.

İmamlardan oluşan grup, 15 Temmuz gecesinde sosyal medya üzerinden kendilerine küfürler yağdıran şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesi, Alaplı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.

Adliye önünde toplanan grup adına açıklamayı Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Salih Mutlu yaptı.

Mutlu, şunları söyledi:

15 Temmuz 2016 yılında terör örgütü FETÖ-PDY tarafından devletimize yapılan hain darbe girişimi neticesinde devletimiz ve halkımız tarafından bu darbe girişimi durdurularak bertaraf edilmiştir. Bu sebeple; her yıl resmi olarak kutlanan 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde başkanlığımızın talimatı doğrultusunda 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 00.13’te ülke genelindeki tüm camilerimizden eş zamanlı sala verilmesi bildirilmiştir. Verilen salalara ve imam-hatiplere Alaplı Belediyesi’nde çalışan R.Ö. adındaki şahıs, teşkilatımızın tamamına sosyal medya aracılığıyla ekte sunulan evrakta görüldüğü gibi çok ağır küfür ve hakarette bulunmuştur. Mezkur kişi hakkında aşağıda imzaları bulunan sendika temsilcileri olarak suç duyurusunda bulunuyoruz.