Zonguldak'ta samanlık yangını geceyi aydınlattı Zonguldak’ta bir evin bahçesinde bulunan samanlıkta sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın geceyi aydınlatırken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Sofular Mahallesi'nde gece 02.45 sıralarında, mahallede bulunan bir evin bahçesindeki samanlıkta sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın söndürüldü Saman balyaların tutuşmasıyla alevler gökyüzüne yükselirken dumanı gören mahalle sakinleri Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine en kısa sürede gelerek müdahalede bulunan itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Samanlık kullanılamaz hale geldi Söndürme işleminden sonra soğutma çalışmalarına geçildi. Çıkan yangında şans eseri can kaybı olmazken samanlık ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.