Zonguldak'ta silahlı kavga: 4 yaralı, 2 tutuklu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde, Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat M.'nin evinin önüne gelen ve aralarında husumet bulunan Murat A., silahını çıkartarak ateş etmeye başladı.
Ateş açarak yaraladı
Mithat M.'nin de karşılık vermesi üzerine Murat A. ile birlikte gelen ve otomobil bulunan Tayfun A. ve İsmail A.'da yaralandı.
Mithat M. de kasığından yaralandı. Diğer iki kişi ile birlikte olay yerine gelen Vedat A. ise yara almadan kurtuldu.
Bir kişinin durumu ağır
Silahlı kavga hastanede devam edince Murat A., Mithat M.'nin yakını olduğu öğrenilen Murat M.'yi de ayağından vurdu.
Hayati tehlikesi bulunan İsmail A., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 kişi tutuklandı
Olaya karışan Murat A. ve Vedat A. jandarma ekiplerince sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mithat M.'nin de tedavisi nedeniyle hastanede gözaltında tutulduğu öğrenildi.