Zonguldak'ta silahlı kavga: 4 yaralı, 2 tutuklu Zonguldak'ta Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat M. ile husumetli olan kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralanırken 2 kişi tutuklandı.

İHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde, Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat M.'nin evinin önüne gelen ve aralarında husumet bulunan Murat A., silahını çıkartarak ateş etmeye başladı.

Ateş açarak yaraladı

Mithat M.'nin de karşılık vermesi üzerine Murat A. ile birlikte gelen ve otomobil bulunan Tayfun A. ve İsmail A.'da yaralandı.

Mithat M. de kasığından yaralandı. Diğer iki kişi ile birlikte olay yerine gelen Vedat A. ise yara almadan kurtuldu.

Bir kişinin durumu ağır

Silahlı kavga hastanede devam edince Murat A., Mithat M.'nin yakını olduğu öğrenilen Murat M.'yi de ayağından vurdu.

Hayati tehlikesi bulunan İsmail A., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 kişi tutuklandı

Olaya karışan Murat A. ve Vedat A. jandarma ekiplerince sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mithat M.'nin de tedavisi nedeniyle hastanede gözaltında tutulduğu öğrenildi.