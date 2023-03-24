Zonguldak'ta son kullanma tarihi geçen 2 bin 400 ürüne el koyuldu

İHA

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte gıda denetimleri sıkılaştı..

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bağlı ekipler ilçe merkezinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik yaptığı denetimlerde tüketim tarihi geçmiş binlerce ürüne el koyarak imha etti.

Zabıta Müdürü Şeyda Daşgın, Halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Belediye olarak rutin denetimlerimizin yanında ramazan ayı öncesi gıda satışı yapan işletmelere yönelik yaptığımız denetimlerde gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerinin de bulunduğu 2 bin 400 adet tüketim tarihi geçmiş ürün tespit ettik.



Ürünlere el koyarak imha ettik. İşletmelere de yasal işlem başlattık. Bu konuda ilçe sakinlerimize de büyük görev düşüyor. Halkımızdan isteğimiz tarihi geçmiş ürün satışı yapan işletmeleri bize bildirmeleridir.