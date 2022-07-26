Zonguldak'ta sürekli muslukları çalınan camiye plastik borulu çözüm

Zonguldak'ta Sultan Alpaslan Camii'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından musluklar üçüncü kez çalındı. Sürekli çalınan cami musluklarına plastik borulu çözüm bulundu.

Zonguldak'ın Çınartepe Mahallesinde Sultan Alpaslan Camii'nde, kimliği belirsiz kişiler tarafından 1 yıl içinde üç sefer çalınan şadırvan musluklarına çözüm belediyeden geldi.

Hırsızlar yakalandı

Önceki gün gece çalındığı tespit edilen şadırvan muslukları için emniyet ekipleri çalışma başlattı. Emniyet güçlerin kısa süren çalışması sonucunda hırsızlar yakalandı.

Plastik borulu musluk takıldı

Üst üste yaşanan hırsızlık olayı sonrası Zonguldak Belediyesine bağlı ekipler, muslukları bu kez tedbir amacıyla plastik olarak taktı. Belediye ekipleri camiye gelerek muslukların takma işlemini tamamladı.

"Bu yapılan saygısızlık, edepsizlik, terbiyesizlik"

Caminin musluklarının çalınmasının terbiyesizlik olduğunu belirten Mahalle muhtarı Okan Girgin, İHA'ya yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sultan Alpaslan Camii'nin önündeyiz. Bir sene içinde 3 defa çalınan musluklar Zonguldak Belediyesi tarafından değiştirildi. Bu yapılan terbiyesizlik, saygısızlık, edepsizlik bu böyle devam ettiği sürece buralara hizmet gelmez. Burada hemen arkada hizmet şube müdürlüğü var, hemen karşıda müze var, bunlar buradayken yapılıyorsa daha diyecek bir şey yok. Kameralarımız da takılıyor. Onlar yapacak biz takacağız, emniyet gerekli cezayı verecek."