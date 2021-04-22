Euro
10.0012
1.36%
Dolar
8.3202
1.73%
Altın
477.36
1.16%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
418.000
-7.07%
EXEN Coin
20.00
-20.41%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 13 C
    • Zonguldak'ta televizyondaki görüntüyü yangın zanneden yaşlı kadın itfaiyeyi aradı

    Zonguldak'ta televizyondaki görüntüyü yangın zanneden yaşlı kadın itfaiyeyi aradı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, televizyondaki şömine görüntüsünü görünce yangın çıktığını zanneden yaşlı kadının ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 23:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta televizyondaki görüntüyü yangın zanneden yaşlı kadın itfaiyeyi aradı

    Ereğli Bağlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 112 Acil Servisi arayan bir kişi, karşı dairedeki evde yangın çıktığı ihbarında bulundu. Yaşlı kadının verdiği adrese itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

    TELEVİZYONDAKİ ŞÖMİNE GÖRÜNTÜSÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Kısa sürede gelen ekipler, evde bulunan televizyondaki şömine görüntüsünü gören yaşlı kadının, yangın çıktığını zannettiğini tespit etti. Ev sahibi O.K., televizyonda açtığı müzik kanalının şömine görüntüsünün yanlış anlaşılmaya neden olmuş olabileceğini söyledi. Ekipler, tutanak tuttuktan sonra bölgeden ayrıldı.

    Zonguldak ta televizyondaki görüntüyü yangın zanneden yaşlı kadın itfaiyeyi aradı #1

    Zonguldak ta televizyondaki görüntüyü yangın zanneden yaşlı kadın itfaiyeyi aradı #2

    Zonguldak ta televizyondaki görüntüyü yangın zanneden yaşlı kadın itfaiyeyi aradı #3

    Zonguldak ta televizyondaki görüntüyü yangın zanneden yaşlı kadın itfaiyeyi aradı #4

    Zonguldak ta televizyondaki görüntüyü yangın zanneden yaşlı kadın itfaiyeyi aradı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir