Zonguldak'ta trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 2 hafif 1 ağır yaralı Zonguldak’ta trafik ışıklarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA

Zonguldak'ta saat 23.00 sıralarında Gökçebey-Devrek-Bakacakkadı yol ayrımında, Zonguldak istikametinden Devrek istikametine seyir halinde olan E.A. ile B.C.D.' nin bulunduğu 67 ZP 448 plakalı araca aynı istikamette önünde seyir halinde olan F.M. hakimiyetindeki 06 Y 1957 plakalı araca trafik ışıklarında arkadan çarptı.

Zincirleme kaza yaşandı

Kazanın şiddetiyle F.M. önündeki 57 DC 943 plakalı yük kamyonuna çarparak zincirleme kaza meydana geldi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan 67 ZP 448 plakalı araç sürücüsünün öndeki araçları farkedip 100 metre önden frene basarak durmaya çalıştığını tespit edildi.

Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak kara yolları ekipleri tarafından temizlik çalışmaları başladı .Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.