Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada E.A isimli kişi yaralandı.

İHA

Zonguldak'ta akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde, hızını alamayan 67 EL 018 plakalı otomobil önünde seyreden 67 ABP 244 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazaya karışan bir sürücü yaralandı

Kazada E.A isimli bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.A isimli yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Araç ise çekici yardımıyla yoldan çekildi.