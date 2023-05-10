Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

İHA
Zonguldak'ta akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde, hızını alamayan 67 EL 018 plakalı otomobil önünde seyreden 67 ABP 244 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazaya karışan bir sürücü yaralandı
Kazada E.A isimli bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.A isimli yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Araç ise çekici yardımıyla yoldan çekildi.