Zonguldak'ta trafik kazasına 4 kişi yaralandı
İHA

Zonguldak'ta Alaplı-Akçakoca yolu üzerinde, Hamza Y. (22) idaresindeki 26 AEH 419 plakalı araç, seyir halindeki Hüseyin Y. (35) idaresindeki 48 ADY 711 plakalı araca arkadan vurdu.

Kaza sonrası 4 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Hamza Y. ile araçlarda bulunan Fatma Y. (58), Caner A. (13) ve Safiye A. (44) yaralandı.

Hayati tehlikeleri yok

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta trafik kazasına 4 kişi yaralandı
Zonguldak'ta trafik kazasına 4 kişi yaralandı