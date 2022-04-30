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    Zonguldak'ta trafikte bıçaklı ters yön kavgası

    Zonguldak'ta ters yöne giren sürücü karşı yönden gelen sürücü ile kavga ederken, bıçak çekmeye çalıştı.
    • 30.04.2022 - 21:10
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 21:19
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    Zonguldak'ta trafikte bıçaklı ters yön kavgası

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 67 TD 906 plakalı otomobilin sürücüsü ters yöne girdiği sırada karşı yönden gelen 67 ABG 495 plakalı aracın geçişine engel oldu.

    Çekmeye çalıştığı bıçağı düşürdü

    İki sürücü arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü. Yumruk ve tekmeli kavgada ters yöne giren sürücü, bıçak çekmeye çalışırken, bıçağı düşürdü. Yaşanan arbede, sürücülerin yakınlarının araya girmesiyle engellendi.

    Kavga eden sürücüler sakinleşerek araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. Yaşanan olay anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Zonguldak'ta trafikte bıçaklı ters yön kavgası VİDEO

    Zonguldak ta trafikte bıçaklı ters yön kavgası #1

    Zonguldak ta trafikte bıçaklı ters yön kavgası #2

    Zonguldak ta trafikte bıçaklı ters yön kavgası #3

    Zonguldak ta trafikte bıçaklı ters yön kavgası #4

    Zonguldak ta trafikte bıçaklı ters yön kavgası #5

    Zonguldak ta trafikte bıçaklı ters yön kavgası #6


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