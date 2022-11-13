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    Zonguldak’ta üç katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

    Zonguldak’ta üç katlı bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
    • 13.11.2022 - 00:30
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    Zonguldak’ta üç katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

    Zonguldak'ta saat 22.00 sıralarında Terakki Mahallesi Kerem Sokak üzerinde, üç katlı evin ikinci katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

    Evden çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu 112’ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bir kişi yaşamını yitirdi

    Müdahale edilen yangında 55 yaşındaki Mevlüt Kocabaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenilirken dumandan etkilenen oğlu da hastaneye sevk edildi.

    Zonguldak’ta üç katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti #1

    Soğutma çalışmaları yapıldı

    İHA'nın haberine göre, yangın ekiplerce söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları yapıldı.

    Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından hayatını kaybeden adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    Zonguldak’ta üç katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti #2

    Zonguldak’ta üç katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti #3


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