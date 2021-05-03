Zonguldak'ta üzerine halı düşen kadın baygınlık geçirdi

Zonguldak Ereğli ilçesinde yaşayan Özlem Demircan'ın yıkadıktan sonra balkona astığı halı, diğer halıları yıkamak için indiği bina önünde üzerine düştü.

Saat 14.00 sıralarında Ereğli Ömerli Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana gelen olayda Özlem Demircan, evinin önünde yıkadığı halıyı ikinci kattaki evinin balkonuna astı.

YIKAYIP ASTIĞI HALI ÜZERİNE DÜŞTÜ

Demircan, ardından aşağıya inerek bina önünde tekrar halı yıkamaya devam etti. Bir süre sonra ise balkona astığı halı üzerine düştü. Olduğu yere yığılan Özlem Demircan'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi.

BAYGINLIK GEÇİREN KADINA SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede gelen ekipler, baygınlık geçiren Demircan'a müdahalede bulundu. Demircan sağlık kontrolü için ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.