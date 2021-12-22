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    Zonguldak'ta vatandaşlar karın keyfini çıkardı

    Ereğli ilçesi Kandilli mevkisinde vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Aileler çocuklarıyla kartopu oynayarak keyifli vakit geçirdi.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 22:59
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 23:17
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    Zonguldak'ta vatandaşlar karın keyfini çıkardı

    Zonguldak'ta iki gündür etkili olan kar yağışının ardından özellikle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü.

    KARIN KEYFİNİ EN ÇOK ÇOCUKLAR ÇIKARDI

    Sık ormanların bulunduğu Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesi girişindeki bölge, karın keyfini çıkaran vatandaşların uğrak yeri oldu.

    Yanan ateş etrafında çaylarını yudumlayan vatandaşlar güzel anlar geçirirken karın keyfini en çok çocuklar çıkardı.

    Zonguldak'ta vatandaşlar karın keyfini çıkardı VİDEO

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    KARDA DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR

    Kartopu oynayan çocuklar, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi. Karda doğum günü kutlanan Hüseyin Tatlıbaş, eğlenceli bir gün geçirdiklerini ve ailesinin kendisine sürpriz yaptığını söyledi.

    Mustafa Özkan da Zonguldak ve Ereğli ilçesinin arasında bulunan Kandilli mevkisinin kar yağışının ardından vatandaşların uğrak yeri olduğunu söyledi.

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