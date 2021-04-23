Haberler

İç Haber

Zonguldak'ta yasaklı salep soğanı toplayan 3 kişiye ceza

Zonguldak'ta yasaklı salep soğanı toplayan 3 kişiye ceza

Çaycuma ilçesinde yasaklı olan "Salep Bitki Soğanı" toplayan kişiler jandarma tarafından yakalanarak 724 bin TL ceza kesildi.