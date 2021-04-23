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    Zonguldak'ta yasaklı salep soğanı toplayan 3 kişiye ceza

    Çaycuma ilçesinde yasaklı olan "Salep Bitki Soğanı" toplayan kişiler jandarma tarafından yakalanarak 724 bin TL ceza kesildi.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 07:19
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    Zonguldak'ta yasaklı salep soğanı toplayan 3 kişiye ceza

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Yakademirciler köyünde kolluk devriyeleri durumundan şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı.

    Yapılan kontrol esnasında Y.S (41), M.Ç.(64) ve M.Ç.(54)'nin yasaklı Salep soğanı topladıkları meydana çıktı.

    TOPLAM 724 BİN LİRA CEZA

    Doğa ve Orman Koruma Şube Müdürlüğü tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince şahıslara ayrı ayrı 241 bin 424 TL olmak üzere toplam 724 bin 272 TL ceza kesildi.

    Zonguldak ta yasaklı salep soğanı toplayan 3 kişiye ceza #1

    Zonguldak ta yasaklı salep soğanı toplayan 3 kişiye ceza #2

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