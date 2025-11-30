Abone ol: Google News

Zonguldak'ta yaşlı adam fenalaşarak yere düştü: Yaşam savaşı veriyor

Çaycuma ilçesinde karşıdan karşıya geçtikten sonra bir anda fenalaşarak yere düşen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın hayati tehlikesi devam ederken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 23:30
  • Zonguldak Çaycuma'da 70 yaşındaki Mehmet Civan karşıdan karşıya geçerken fenalaşarak yere düştü.
  • Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesi devam ediyor.
  • Olay, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Zonguldak'ta Çaycuma ilçesinde Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde Mehmet Civan (70) karşıdan karşıya geçtiği sırada bir anda fenalaşarak dengesini kaybedip yere düştü.

YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Başını beton zemine çarparak bir müddet yerde hareketsiz şekilde duran yaşlı adamın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen yaşlı adam, daha sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

