Zonguldak'ta yaşlı adam fenalaşarak yere düştü: Yaşam savaşı veriyor

- Zonguldak Çaycuma'da 70 yaşındaki Mehmet Civan karşıdan karşıya geçerken fenalaşarak yere düştü.
- Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesi devam ediyor.
- Olay, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Zonguldak'ta Çaycuma ilçesinde Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde Mehmet Civan (70) karşıdan karşıya geçtiği sırada bir anda fenalaşarak dengesini kaybedip yere düştü.
YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Başını beton zemine çarparak bir müddet yerde hareketsiz şekilde duran yaşlı adamın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen yaşlı adam, daha sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.