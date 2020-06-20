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    Zonguldak'ta yaşlı adam tarlasında ölü bulundu

    Ereğli ilçesinde yaşayan Muzaffer Göktekin, sabah gittiği tarlasında ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 20.06.2020 - 06:48
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    Zonguldak'ta yaşlı adam tarlasında ölü bulundu

     

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Dağlar Mahallesi Karkucak mevkiinde oturan Muzaffer Göktekin (65), sabah saatlerinde tarlasına gitmek için evinden çıktı.

    Akşam saatlerinde eve dönmeyen Muzaffer Göktekin'in ailesi, tarlaya giderek arama çalışması yaptı.

    ÇOCUKLARI TARLADA ÖLÜ BULDU

    Göktekin'in çocukları, gece saatlerinde babalarının cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, incelemede bulundu.

    Yapılan incelemenin ardından Göktekin'in cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Vücudunda herhangi bir darp veya yara olmayan Muzaffer Göktekin'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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