Zonguldak'ta yolu ‘tapulu arazim’ diyerek kapattı

Araç ve yaya geçişine izin verilmeyen yol nedeniyle mağduriyet yaşayan mahalleli, devlet yetkililerinden yardım bekliyor.

Zonguldak'ın Yeşil Mahalle Akşemsettin Caddesi üzerinde yaşayan yaklaşık 50 kişi, evlerine ulaşım problemi yaşıyor.

Mahallede ikamet eden Saliha Ç., 8 haneye giden yolu tapulu arazisi olduğu iddiasıyla kapattı.

YARDIM İSTİYORLAR

Yola önce demir kapı koyan kadın; ardından da kazık çaktı. 2B arazisi dolayısıyla tapularını alan mahalle sakinleri, evlerine giden yolun kapatılması üzerine devlet yetkililerinden yardım istedi.

Zonguldak'ta bir kadın mahalle yolunu ulaşıma kapattı İZLE

"İKİ SENEDİR YOLUMUZ KAPALI"

İki senedir yol problemi yaşadıklarını anlatan Melahat Karadayı, yolu kullanmak istediklerinde tartışma yaşandığını ifade etti.

Yolu lise öğrencilerinin kullandığını, kendisinin de öğretmen olduğunu anlatan Karadayı, “İki senedir yolumuz kapalı. Bizi hiç geçirmiyor. Ambulans bile geçmiyor. Belediye başkanımdan, valimden yardım bekliyorum. Karşımızda engelli vatandaş var. Şu anda toplam 7-8 daireyiz. Yolu kapatmaya hakkı yok. Biz hak ve hukuk yoluyla bunu halletmeye çalışıyoruz. Ama yolu kapatmaya hakkı olmadığı için biz bu yolun açılmasını istiyoruz.” dedi.

“ŞEHRİN GÖBEĞİNDE İNSANLARI EVİNE HAPSETTİ”

80 yaşındaki kayınvalidesi ve engelli baldızını hastaneye sırtında taşıdığını söyleyen Metin Süzer, “Burada engelli baldızım ve 80 yaşında kayınvalidem var. Onlara bakıyorum. O kadın geldi. Dün eve giden yolu kapattı. Evimizin kapısını kapattı. Buraların kendisinin tapulu yerleri olduğunu söylüyor. Biz şu anda çok mağduruz. İki ihtiyar kadın nereden evine girecek? Arabayla getiremiyorum. Arabayı geçirtmiyor. En az 10 aile var. Herkes mağdur. Burada insanları hapsetti. Burası şehrin göbeği. Biz imdat diyoruz. Acilen yardım bekliyoruz.” diye konuştu.

6 METRELİK YOL KULLANILABİLİR

İmarda gözüken 6 metrelik yolun mahalleli tarafından kullanılması gerekirken Saliha Ç. tarafından kapatıldığını söyleyen Cengiz Karadayı da “Burası yılların yolu. Burada imarda belediyenin 6 metre yolu vardır. Validen, belediye başkanından yardım bekliyoruz.” şeklinde konuştu.