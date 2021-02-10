Zonguldak'ta yük gemisinin batık bölmesinden 6 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Kilimli ilçesinde limana demirlenmiş gemiye ekipler tarafından operasyon sonucunda, geminin suya batık olan kısmında piyasa değeri 60 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

23 Ağustos 2020 tarihinde ülkeye kokain sokulacağı istihbaratı üzerine, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan gemiye baskın yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta 31 kilo 279 gram kokain ele geçirildi.

ÇİNLİ KAPTANA DAVA AÇILDI

Piyasa değeri 60 milyon TL olan kokainle ilgili tutuklanan Çin vatandaşları gemi kaptanı Guangjian Xu, ikinci kaptan Kaibo Wu, baş mühendis Junjie Zhang hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Guangjian Xu, Kaibo Wu, Junjie Zhang ve avukatları katıldı.

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"TANKI KİMİN MONTE ETTİĞİNİ BİLMİYORUM"

Hakim karşısına çıkarak tercüman eşliğinde kendini savunan gemi kaptanı Guangjian Xu, Kolombiya'dan aldıkları taş kömürünü Zonguldak'a getirdiklerini ifade ederek uyuşturucu maddelerin bulunduğu tankı kimin monte ettiğini bilmediğini söyledi.

"GEMİ PERSONELİ ULAŞAMAZ"

İkinci kaptan Kaibo Wu ise ifadesinde, kutunun keşfedildiği yer geminin kuyruk kısmı suyun altında olduğunu ifade ederek, yaşanan olayın gemi personeli ile alakası olmadığını söyledi. Kaibo Wu, "Uyuşturucunun bulunduğunu o bölüme personelin ulaşma şansı yok. Bulunan uyuşturucudan haberim yoktu." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.