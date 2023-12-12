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Zonguldak'ta yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 450 bin lira dolandırdılar

Zonguldak'ta yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 450 bin lira dolandırdılar Zonguldak'ta polis ekipleri, yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaadiyle bir vatandaşı 450 bin lira dolandıran şüphelileri yakaladı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.