Zonguldak'taki selin ardından temizlik çalışmalarına madenciler de katıldı Zonguldak'ta etkili olan selin ardından ağır hasarlar meydana geldi. 5 ilden gelen AFAD gönüllüleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi'nde çalışan 35 kişilik madenci ekibi de bölgedeki temizlik çalışmalarını destek verdi.

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DHA

Zonguldak'ın birçok noktasını etkileyen sağanak yağmurda Beycuma Beldesi’nde metrekareye 201.2 kilogram yağış düştü.

Yaşanan su taşkınları belde merkezinde sele sebep oldu, cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı.

Sel büyük hasar verdi

Çamur ve odun parçalarının dolduğu dükkanlarda satılık ürünler hasar görürken camlar kırıldı. Beycuma karayolunu da etkileyen sel nedeniyle asfaltın bir bölümü çöktü, bir elektrik diğeri ise devrildi.

Bölgede can kaybı yaşanmazken kimsenin bulunmadığı 3 katlı bir ev sel sularına kapılarak çöktü. Çöken evin bitişindeki iki apartmanda ise ağır hasar oluştu. Hasarlı binalarda oturanlar tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla elektrik hattı telefon direği üzerinden verildi. Bölgede temizlik çalışmaları başlatılırken hasar tespit çalışması da yapıldı.

Madenciler de temizlik çalışmalarına katıldı

Ankara, İstanbul, Manisa, Eskişehir ve Amasya´dan gelen AFAD gönüllüleri de çalışmalara destek verdi.

TTK Karadon Müessesesi'nde çalışan madencilerden oluşan 35 kişilik ekip ise yöneticilerinin izniyle beldedeki temizlik çalışmalarına katıldı.

Depremde ve ihtiyaç duyulan her noktada madencilerin gönüllü olduğunu ifade eden Genel Maden İşçileri Sendikası Karadon Şube Sekreteri Murat Sarı, kendisi ve arkadaşlarının bir kısmının Beycumalı olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Şu an 35 kişilik bir ekipler buradayız. İlk günden bu yana madencilerle birlikte buradayız. Belediye başkanımız Vural Kundakçıoğlu ve kolluk güçleriyle birlikle can kaybı olmadan bu süreci atlattık. Türkiye Taşkömürü Kurumu yöneticilerine de şükranlarımızı sunuyoruz, kayıtsız kalmadıkları için. Burada selin baskın olduğu dükkanları boşalttık. İçlerindeki çalıları çıkardık. Çalışmalarımız birkaç gün daha sürecek gibi duruyor."

"Allah razı olsun, AFAD da madenciler de geldi"

Esnaf İsmail Başkurt, "Sel felaketi yaşadık, çok büyüktü. Caddede dükkan kalmadı. Bütün dükkanlar hep gitti. Allah razı olsun hepsinden, AFAD da madenciler de geldi." diye konuştu.

3 katlı binanın yıkıldığını ifade eden Muradiye Kabacalı şu ifadeleri kullandı: