Zonguldak'taki yürüme engelli bir vatandaş 'tedavi olmak istiyorum' dedi

27 yaşındaki doğuştan yürüme engelli Yaşar Koçaklı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yetkililere seslenerek, "Para pul değil sadece tedavi edecek doktor istiyorum" dedi.

Zonguldak'ta doğuştan yürüme engelli olan 27 yaşındaki Yaşar Koçaklı yürüyebileceği günü iple çekiyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde destek isteyen Koçaklı, tek umudu en büyük hayali olan koltuk değnekleri ile bile olsa yürüyebilmek için destek istedi.

"PARA PUL DEĞİL SADECE İYİ BİR DOKTOR İSTİYORUM"

Koltuk değneği ile bile olsa yürümek istediğini ifade eden Koçaklı, "3 Aralık dünya engelliler gününde kutluyorum. Doğuştan yürüme engelliyim. Ben tek isteğim kimsenin sırtına binmeden kimsenin yardımı olmadan yürüyebilmek. Para pul falan istemiyorum. Sadece iyi bir doktor.





"YARIN BİRGÜN BANA BAKAN İNSANLARA BİR ŞEY OLDUĞU ZAMAN NE YAPACAĞIM"

Seni yürütebilirim, ameliyattan sonra fizik tedavini verebilirim ya da kendini böyle kabullen diyebilecek bir doktor istiyorum. Fazla bir şey istemiyorum. İnanın bana bir engelli olmak hiçte kolay bir şey değil. Ben de yarın bir gün anneme ya da bana bakan insanlara bir şey olduğu zaman ben ne yapacağım.

"KENDİ AYAKLARIM ÜSTÜNDE CAMİYE GİTMEK İSTİYORUM"

Ya da 45-50 yaşlarına geldiğim zaman pişman olmamak için bu yola başvurdum. Ben kendi ayaklarımın üstüne camiye gitmek işitiyorum. Normal bir insan gibi yürümek istemiyorum. Bir koltuk değneği ile yürüyebilsem bana o yeter. Ben Haluk Levent abime de sesleniyorum. Lütfen bana yardımcı olun" diye ifade etti.