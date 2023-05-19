Zülfiye Nine Togg’a binince gözyaşlarını tutamadı Kumluca'da, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg'a binen Zülfiye Ceylan, sevinçten ağladı.

İHA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçtiğimiz yıl aralık ayında yaşanan sel felaketinde hasara uğrayan iş yerlerini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden dolayı tahribata uğrayan pide dükkanını ziyaret ederek dükkanda bulunan 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Bu görüşmeden günler sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zülfiye Ceylan’ın evine misafir oldu.

Zülfiye Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırladığı pide ve sarmaları ikram ederek, "Çok şükür evimde sevinçle ve mutlulukla ağırladım." ifadeleri kullandı.

Togg'u görmeye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sevgiyle bir anda Türkiye’nin gündemine gelen Zülfiye Ceylan, ilçede sergilenen ilk yerli ve milli otomobil Togg’u görmeye geldi.

Togg’a binen Ceylan, sevinç gözyaşları döktü. Ceylan’ı vatandaşlar teselli etti.