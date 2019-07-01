İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

Türkiye, içeride İstanbul seçimi dışarıda S-400, F-35 sorunlatıyla uğraşırken uluslararası arenada yeni bir sorunla daha karşı karşıya kaldı.

Türkiye'nin Libya'daki varlığının önemi oldukça büyük. Akdeniz'de olası bir gerginlik durumunda Türkiye'nin Libya'daki güçlerinin önemi ortaya çıkacak.

Libya'daki Türk varlığının sonlandırılmak istenmesi, Akdeniz planlarının dışında olduğu düşünülemez.

TÜRKİYE'Yİ DÜŞMAN İLAN ETTİLER

İç karışıklığın sürdüğü Libya'da geçtiğimiz gün darbeci General Halife Hafter'e bağlı Ahmet el Mismari, Türk hedeflerin düşman olarak tanımlandığını söyledi. Hükümet güçlerine İHA'larla destek verdiğini iddia eden ABD destekli darbeci grubun sözcüsü, Libya karasularında bulunan Türk gemilerine ateş açılması emrini verdiğini belirterek, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını ekledi. Ayrıca, ülkedeki Türk vatandaşlarının ise tutuklanacağını söyledi.

Bu açıklamanın elbette bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ülkede Kaddafi'nin ölümünün ardından irili ufaklı birçok grup iktidar savaşı için mücadele ediyor.

Son günlerde adı sıkça duyulan darbeci Halife Hafter

HAFTER MISIR, SUUDİ ARABİSTAN'DAN DESTEK BULUYOR

Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca meşru kabul ediliyor ve destekleniyor.

Türkiye'yi tehdit etmesiyle dikkat çeken Hafter'in bağlı olduğu Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi de Mısır Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve kısmen Rusya'dan destek buluyor.

LİBYA'DA ÖNE ÇIKAN 4 GRUP

Libya'da Türkiye'nin tanığı Trabus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti de dahil 4 büyük grup öne çıkıyor.

-Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti. Bu hükümetin askeri birliklerinin başında Tümgeneral Usame Cuveyli bulunuyor.

-Kaddafi'nin devrilmesinde en büyük paya sahip Misrata merkezli güçler.

-Körfez ülkeleri ve Mısır'ın desteklediği Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu.

-Ülkenin batısında, Tunus sınırına yakın Zintan merkezli güçler.