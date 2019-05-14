İç turizmde bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala otel rezervasyonlarındaki doluluk oranları da dikkat çekti.

Turizmcinin yüzü, 9 günlük Ramazan bayramı tatili ile gülecek; yerli ve yabancı turist iç turizmi hareketlendirecek.

300 BİN YERLİ TURİST

Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye genelinde 300 bin yerli turist otel konaklamalı tatil yapacak.

YÜZDE 100 DOLULUK

Şimdiden otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı.

GURBETÇİLER DE TATİLE TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da seyahat alışkanlıkları değişti.

Artık bayramlarda sadece eş, dost, akraba ziyaretleri yapılmıyor. Bu bayramda otellere gurbetçilerden de yoğun ilgi bekleniyor.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda son yıllara oranla en hareketli turizm sezonu yaşanmıştı. Bu bayramda da aynı şekilde bir yoğunluk söz konusu.