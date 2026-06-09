Icardi ve China Suarez tatilde! Yeni pozlar gündem oldu

Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılığın ardından gönlünü oyuncu ve şarkıcı China Suarez'e kaptıran Mauro Icardi, sosyal medyadaki aktif halini sürdürüyor.

Gündemden düşmeyen Icardi sezon biter bitmez evgilisiyle Maldivler'de aldı.

SEVGİLİSİNİ ÇIPLAK PAYLAŞTI

Icardi sevgilisi China Suarez ile tatilinden pozları da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak bir kare vardı ki herkesin ağzını açık bıraktı.

Icardi kendisine çıplak poz veren sevgilisinin özel yerlerini sansürleyerek bu pozu da milyonlarca takipçisiyle paylaştı.