İçerenköy’de 3 araç cayır cayır yandı

İstanbul İçerenköy Mahallesi Cihan Sokak üzerinde park halinde bulunan 3 araç, cayır cayır yandı.
3 ARAÇ ALEVLER İÇİNDE KALDI
Servis aracında bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, aracın yanında bulunan diğer servis aracı ile otomobile sıçradı. Araçların alev alev yandığı olayda, iki servis aracı tamamen yanarken otomobilde, ufak çapta yanma meydana geldi. Büyük panik yaşayan çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.