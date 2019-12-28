Manisa'nın Salihli ilçesinde,, 2 hırsız bir kuyumcu dükkanından çaldıkları içi altın dolu çelik kasayı, özel olarak yaptırdıkları tekerlikli araç yardımıyla taşırken düşürünce, olay yerinde bırakıp kaçtılar.

AĞIR OLDUĞUNU ANLAYINCA VAZGEÇTİLER

İki şüpheli, içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan 150 kilogram ağırlığındaki çelik kasay, ağır olması nedeniyle; kiralık olduğu anlaşılan otomobillerine taşıyamayınca orada bırakıp, kaçtı.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen polis, hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheliyi tespit etti.

İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp, kaçtılar

HIRSIZLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Olaya karışan ve İzmir'de olduğu tespit edilen şüphelilerden M.E., yakalanıp, Salihli'ye getirildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E., tutuklandı.

Diğer şüphelinin ise arandığı belirtildi.



