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İçi su dolu çukura düşen 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ta foseptik çukuruna düşen 2 yaşındaki minik Zeynep, hayatını kaybetti.

DHA | 02.05.2019 - 09:01..
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Fadime Aygördü, 2 yaşındaki kızı Zeynep ile birlikte babasının evine gitti. Bir süre sonra aile, küçük Zeynep'in evde olmadığını fark etti.

HAREKETSİZ OLARAK BULUNDU

Yakınları tarafından aranan Zeynep, evin yakınlarında 1.5 metre derinliğindeki içi su dolu foseptik çukurunun yüzeyinde, hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük Zeynep, acil serviste doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İçi su dolu çukura düşen 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

OTOPSİ YAPILACAK

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Zeynep'in cesedi, otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçi su dolu çukura düşen 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

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