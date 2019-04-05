İçinde 2 bin lira olan cüzdanı sahibine ulaştırdı

Cüzdanını düşüren vatandaşı sosyal medya üzerinden bulan otobüs şoförü, içerisinde yaklaşık 2 bin lira bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek, "Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi.

CÜZDANIN SAHİBİNİ SOSYAL MEDYADAN BULDU

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Otobüs şoförü Emre Altınay, arkadaşıyla birlikte son turu atarak evine gitmek için harekete geçti. Otobüsün camlarını kapatmaya kalkan Emre Altınay, koltuğun üzerine düşmüş bir cüzdan buldu. Arkadaşıyla birlikte şaşkınlık yaşayan Altınay’ın aklına ilginç bir fikir geldi.

İÇİNDE 2 BİN LİRA PARA VARDI

Cüzdanın içindeki kimlik bilgilerini kontrol eden genç adam, cüzdanın sahibini sosyal medya üzerinden bulmak için harekete geçti. Cüzdanı otobüste düşüren Selim Yaldız’a sosyal medya üzerinden ulaşan Altınay, cüzdanı kendisinin bulduğunu, teslim etmek istediğini söyledi. Yüksek İhtisas Metro İstasyonuna gelen Altınay, içerisinde yaklaşık 2 bin lira para ile çeşitli kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek, insanlığın ölmediğini bir kez daha göstermiş oldu.

Otobüste uyuyakalarak cüzdanını düşürdüğünü ifade eden Selim Yaldız, "Yolculuk mesafem uzun olduğu için otobüste uyuyakalmışım. Bu sırada arka cebimde olan cüzdanım sıyrılarak koltuğa düşmüş. Otobüsten inip eve geldiğimde hiçbir şeyden haberim yoktu. Koltuğa uzanıp sosyal medyada biraz gezineyim dediğim an telefonuma mesaj geldi, "Cüzdanınızı otobüse düşürmüşsünüz" diye. Cebimi kontrol ettim ve cüzdanımın pantolonda olmadığını fark ettim. Hemen Emre abiye ulaşmaya çalıştım. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

''GÖREVİMİ YAPTIM''

Otobüste bulduğu cüzdanın sahibine sosyal medyadan ulaşarak teslim eden otobüs şoförü Emre Altınay ise, "Son durağa geldiğimde otobüste yolcu kalmamıştı, yanımdaki arkadaşım camları kapatmaya gitti. Arkadaşım camları kapatırken otobüsün içerisinde cüzdan buldu. Hemen cüzdanın içindeki kimliğe bakarak, sosyal medyadan cüzdanı kaybeden arkadaşı bulduk ve mesaj attık. Cüzdanı düşüren arkadaşa ulaştık ve 1 saat içerisinde cüzdanı vererek insanlık görevimizi yaptık" dedi.

Otobüste cüzdanını düşüren Selim Yaldız, sosyal medyadan kendisine ulaşarak cüzdanını teslim eden otobüs şoför Emre Altınay’a pasta hediye ederek teşekkür etti.