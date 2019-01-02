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22 tonluk sülfrik asit taşıyan tanker devrildi

Balıkesir'de içinde 22 tonluk sülfrik asit bulunan tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek asit maddesini yola akıttı.

İHA | 02.01.2019 - 11:21..
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Sabah saatlerinde Bandırma - Çanakkale Yolu General Balcı Kavşağı’nda  Kenan Karaca idaresindeki 10 NJ 755 plakalı 22 tonluk sülfürik asit yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaza sonrası tanker sürücüsü Kenan Karaca yaralanırken, tanker içerisindeki sülfürik asit maddesi yola aktı.

22 tonluk sülfrik asit taşıyan tanker devrildi

KİMYASAL MADDE TEMİZLENİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri aracın sürücüsünü yaralı halde sağlık ekiplerine teslim ederken, karayolları ve belediye ekipleri yola dökülen kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma yaptı.

Kaza nedeniyle yolun bir kısmından trafik kontrollü olarak verildi.

22 tonluk sülfrik asit taşıyan tanker devrildi

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