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İçinde çocuk varken otomobili çektiler

İstanbul Kağıthane'de içinde küçük çocuk olan araç, çekici tarafından yanlış yere park edildiği için çekildi.

DHA | 17.12.2018 - 15:18..
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Geçtiğimiz cuma günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi'nde,  3 yaşındaki oğlu Ömer Aybars ve 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert  ile otomobiline binen Gülbeyaz Avnamak, cadde üzerine geldiğinde aracını park etti.

İçinde çocuk varken otomobili çektiler VİDEO

İÇİNDEKİ ÇOCUKLA ARACI ÇEKTİLER

Oğlu Ahmet Mert'i kursa bırakmak için araçtan inen kadın, uyuyan diğer oğlunu ise araçta bıraktı.  Kadın, büyük oğlunu kursa bıraktıktan sonra, park ettiği yerde aracını göremeyince şoke oldu. İçinde çocuğunun da olduğu aracını,  çevredeki esnafa soran kadın, aracının çekici tarafından götürüldüğünü öğrenince, hemen otoparka gitti.

İçinde çocuk varken otomobili çektiler

OTOPARKA GİDEN KADIN POLİSLERLE TARTIŞTI

Bunun üzerine kadın ile memurlar arasında tartışma başladı. Otoparkta yaşanan tartışma, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İçinde çocuk varken otomobili çektiler

ARACIN ÇEKİLME ANI KAMERALARA YANSIDI

Çekicinin çocuk içindeyken otomobili çekme anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, park halindeki araca yanaşan çekicinin otomobili götürmesi yansıyor.

İçinde çocuk varken otomobili çektiler

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