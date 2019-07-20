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İçine hırsız girdiğini sandığı aracından ayı çıktı

ABD'de kamp yaptığı yerdeki aracından sesler duyan adam, hırsızla karşılaşmayı planlarken, karşısında ayıyı görünce neye uğradığını şaşırdı.

DHA | 20.07.2019 - 22:31..
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ABD’de tatil için kamp yapmaya giden adam, aracından gelen seslere uyandı. Kardeşine polisi aramasını söyleyerek, içinde hırsız olduğunu düşündüğü araca yaklaştı, kapıyı açarak içeri baktı ve büyük bir şok yaşadı.

İçine hırsız girdiğini sandığı aracından ayı çıktı

İçine hırsız girdiğini sandığı aracından ayı çıktı

AYI BİR YANA, ADAM BİR YANA KOŞTU

Adam, aracında hırsız olduğunu düşünürken, araçta ayı olduğunu gördü. Adam, aracın yanından büyük bir korku ile kaçmaya çalışırken yere düştü; ayı da adamdan korkarak ağaçlık alana kaçtı. Ormana doğru koşan ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yaşanan o anlar ise adamın kardeşi tarafından kaydedildi.

İçine hırsız girdiğini sandığı aracından ayı çıktı

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