İçişleri Bakanı: Afet bölgesi kanunu yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte deprem bölgelerinde incelemeleri kapsamında Elazığ'ın Maden ilçesini ziyaret etti.

Bakanlar, Maden'de depremzedelerle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Daha sonra Maden Kaymakamlığı'na geçerek, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun dillendirdiği 'Elazığ afet bölgesi ilan edilsin' tartışmasına değindi.

"AFET BÖLGESİ KANUNU YOK"

Soylu, afet bölgesi kanunu olmadığını belirterek, "Afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bir tartışma var. Bizim kanunlarda 'afet bölgesi' diye bir kanun yok, 'afete maruz bölge' var. Eğer bir bölgede yaşama imkanı tamamıyla ortadan kalkmışsa bu afete maruz bölge olarak ilan edilir. Bu, şu demektir: Burada hiçbir şekilde yaşanılmayacak, devlet de bunu riskli alan ilan edecek, afete maruz bölgesi ilan eder. Ondan sonra orası boşaltılır, başka bir yere gidilir. Ama afet bölgesi denilen bir kavram söz konusu değil. Hem ekonomik olarak yapacağımız tüm yardımları genel hayatı etkinlik kararı içerisinde alıyoruz. Kanunda böyle bir şey yokken, böyle bir talep yokken, ‘afet bölgesi ilan edilsin’ demek biraz siyasi bir yaklaşım oluyor. Biz şehrin ekonomisinin ne olacağını düşünüyoruz. Eğer ekstra bir takım mesele çıkarsa değerlendirilir. En nihayetinde burada atılacak adımlar atılır." dedi.

117 MİLYON LİRA BAĞIŞ TOPLANDI

Bakan Soylu, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için şu ana kadar AFAD'a 87 milyon, Kızılay'a ise 30 milyon olmak üzere 117 milyon lira bağış yapıldığını aktardı.