Geçtiğimiz gün İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan sapıkla ilgili İçişleri Bakanı'ndan açıklama geldi.

"YAKALANDI"

Failin yakalandığını söyleyen Süleyman Soylu şu açıklamaları yaptı: "Küçükçekmece'deki olayla iligli Valiliğimiz ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz bir çalışma yaptılar. Bu saatler içerisinde açıklayacaklardır. İlgili fail yakalandı. Bu olay olduktan sonra yakalamak için hemen çalışmaya başladılar. İstanbul Valiliğimiz bir açıklama yapacaktır. Ben buraya girerken; açıklama yapılacağı bilgisini aldım.

İçişleri Bakanı: Küçükçekmece sapığı yakalandı VİDEO



BABAYLA GÖRÜŞTÜM

Çocuğumuzun sağlık durumunun da iyi olduğunu biliyorum. Ben de babayla görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim, faili yakalayacağımızı belirttim.

OLAY MEDENİYETİMİZE UYGUN DEĞİL

Arkadaşlarımız açıklama yapmadıysa yapacaklardır. Bu tip olaylara karşı tavrımız, mücadelemiz devam edecektir. Olay medeniyetimize, ahlakımıza uygun değildir. Maalesef bu tip toplumca nefret ettiğimiz olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu tip olaylarla ilgili arkadaşlarımız tahkikatı yapıyor."